З 1 жовтня відміняють державне регулювання цін

З 1 жовтня в Україні розпочинається пілотний проект щодо регулювання цін на продовольчі товари. Протягом трьох місяців держава не контролюватиме вартість соціальних продуктів.

“Буде проводитись аналіз структури споживчих цін, складу собівартості, а також динаміка цін на окремі складові собівартості продуктів. На період пілотного проекту українські фермери, виробники продуктів харчування, а також торгові мережі звільняються від обов’язкової декларації цін і примусового встановлення націнки. Це дозволить виробникам і рітейлерам зекономити сотні мільйонів гривень щомісяця на адмініструванні декларативної собівартості продуктів і націнки. Саме таку ціну вони платять сьогодні за те, щоб виконувати застарілі пострадянські вимоги”, – повідомляють у Кабміні.

За результатами моніторингу буде прийняте рішення щодо скасування, обмеження чи поновлення державного регулювання цін, пише Gazeta.ua.

“Регулювання цін державою немає жодного сенсу в умовах ринкової економіки. По суті це прихований “податок на популізм”, який не стримує ціни. А навпаки, провокує їхнє зростання”, – вважає перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів.

Асоціація поставщиків торгових мереж планує провести власний моніторинг цін на соціальні продукти під час дії пілотного проекту.

“На початку січня 2017 року ми зможемо дати остаточні цифри і перевірити: на скільки виросли в ціні соціальні продукти харчування і на скільки подорожчали інші продукти. Прем’єр Володимир Гройсман каже: якщо і буде якесь зростання вартості, то це сезонні коливання. Таким чином, Кабмін може списати на сезонний фактор будь-яке подорожчання”, – говорить генеральний директор Асоціації Олексій Дорошенко.

До соціальних продуктів належать борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, крупа гречана, яловичина, свинина, м’ясо птиці (тушка), ковбаса варена, крім вищого сорту, молоко пастеризоване, фасоване у плівку, сир кисломолочний із вмістом жиру до 9%, сметана до 20% жирності, масло вершкове до 72,5% жирності, яйця курячі, цукор, олія соняшникова. Раніше виробникам дозволяли встановлювати націнку на них не більше 15%.

Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що скасування державного регулювання цін на продукти харчування є антикорупційним кроком, який дозволить подолати один із інструментів тиску на бізнес.