З 1 січня Уряд планує запровадити жорсткі покарання за завищені ціни на ліки

З 1 січня Уряд планує запровадити жорсткі покарання за завищені ціни на...

В Україні з 1 січня подешевшає більшість ліків. Перш за все мова йде про препарати для людей з серцево-судинними хворобами, бронхіальною астмою і цукровим діабетом.



Уряд жорстко каратиме представників фармацевтичних компаній за завищення цін на ліки після запровадження системи референтного ціноутворення з 1 січня 2017 року, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Урядовий портал.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання Уряду в середу.

Глава Уряду нагадав, що з 1 січня запроваджено систему референтного ціноутворення на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, що має забезпечити зниження цін на ліки по цим трьом категоріям.

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“Тут важливо, щоб ми прямо з січня запровадили усі можливості контролю, моніторили, щоб максимально вийти на реалізацію цього рішення. Маємо бути дуже жорсткими. Там, де мережі, оптовики не будуть виконувати рішення, маємо дуже жорстко їх карати. Фактично, відновлювати справедливість по відношенню до українських громадян. Бо завищувати ціни на ліки – це означає, що не поважати українців, а за неповагу до українців, усі мають бути покарані“, – зазначив Володимир Гройсман.

У цьому контексті Прем’єр-міністр доручив Віце-прем’єр-міністру України Павлу Розенку та в. о. Міністра охорони здоров’я України Уляні Супрун забезпечити відповідний моніторинг та контроль за цінами на лікарські засоби.