З 1 грудня в Україні підвищуються зарплати та пенсії

З 1 грудня підвищуються посадові оклади для працівників бюджетної сфери в середньому на 12,7%, також підвищується мінімальна зарплата і прожитковий мінімум на 10%.

Згідно з постановою Кабінету міністрів №840, зокрема, посадовий оклад працівника першого тарифного розряду зросте на 150 грн – до 1335 грн.

Зарплати вчителів мають зрости на 260-450 грн, медичних працівників – в середньому на 246-363 грн залежно від посади та кваліфікації. Нагадаємо, з сьогоднішнього дня також підвищується мінімальна зарплата і прожитковий мінімум – до 1600 грн. Таким чином, з урахуванням податків, мінімальний заробіток для українця становитиме 1444 гривні.

Також підвищується мінімальна пенсія – на 117 грн, у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, до 1247 грн проти нинішнього рівня в 1130 грн.