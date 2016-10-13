З 1 грудня для майже 7 мільйонів українців пенсія зросте на 10%

Пенсія для майже 7 млн українців зросте з 1 грудня поточного року в зв’язку із запланованим підвищенням соціальних стандартів на 10%.

Про це повідомила прес-служба віце-прем’єр-міністра Павла Розенка, повідомляє УНІАН.

“1 травня було підвищено розмір мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму на 6%, а з 1 грудня заплановано ще одне підвищення мінімального розміру пенсії приблизно ще на 10%. Це означає, що приблизно для 7 млн українських пенсіонерів, розмір пенсії яких залежить від мінімальної, пенсія також зросте”, – цитує Розенка прес-служба.

Всього в Україні налічується близько 12,5 млн пенсіонерів.

Близько 7,4 млн пенсіонерів отримують пенсії в розмірі до 1500 грн.

Перший заступник голови правління Пенсійного фонду Микола Шамбір зазначив, що мінімальну пенсію (1130 грн) сьогодні отримують близько 300 тис. осіб. Але якщо сума хоч на 1 гривню більша, то така пенсія вже не вважається мінімальною.

Підвищення соціальних стандартів з 1 грудня на 10% закладено в законі про державний бюджет на 2016 рік.