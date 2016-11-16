На ювілейний Галицький бал на Прикарпатті за давньою традицією дівчата з собою...

На ювілейний Галицький бал на Прикарпатті за давньою традицією дівчата з собою принесли пляцки. ФОТО

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В Івано-Франківському облмуздрамтеатрі відбувся десятий ювілейний Галицький бал.

Кошти від продажу квитків будуть спрямовані на оздоровлення талановитих дітей учасників АТО, які були присутні на святі.

Don Yapon

Традиційно бал відкрили танцем полонез, передає Курс.

Чимало дівчат на бал принесли пляцки – такою була пропозиція організаторів заходу, адже колись на галицьких балах була традиція: мама дівчини, яка вперше потрапляє на бал, пекла пляцок. Десерти використали для фуршетного столу.

На заході виступали співаки, а музичний супровід забезпечив симфонічний оркестр.

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Фото: Юрій Паливода

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