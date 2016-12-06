Ювілейний фестиваль імені Кос-Анатольського відбувся у Коломиї. ВІДЕО

Ювілейний фестиваль імені Кос-Анатольського відбувся у Коломиї. ВІДЕО

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Найдавніший фестиваль академічної музики в Україні відбувся у Коломиї.

30 років поспіль місто на Прутом вшановує пам’ять свого земляка, композитора Анатолія Кос-Анатольського, передає НТК.

Don Yapon

Щороку до Коломиї приїздять найкращі музиканти та вокалісти з усієї країни.

Родзинкою цьогорічного ювілейного фестивалю став виступ Народного артиста України, Героя України, академіка та видатного композитора сучасності Мирослава Скорика. Він презентував публіці авторський концерт джазової музики “Приємна прогулянка до Коломиї”, за участю академічного молодіжного симфонічного оркестру “Академія” Львівської Національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

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