Юрій Тимошенко просить побратимів зламати Шуфричу щелепу

Народного депутата від коломийського виборчого округу Юрія Тимошенка розлютили заяви Нестора Шуфрича про українських військових, яких той назвав “мародерами, що прикриваються війною”.

Тимошенко закликав побратимів за такі висловлювання зламати Шуфричу щелепу. Мовляв, зробив би це і сам, але зараз не має права.

Про це Юрій Тимошенко пише у мережі Фейсбук, передає “Дзеркало Коломиї“.

“Регіональна сволота знахабніла до краю. Вчора зарвавшийся покидьок нестор шуфрич з трибуни В. Р. на весь світ назвав українських захисників Вітчизни “мародерами, що прикриваються війною”. Брати!!! Хто-небудь!!! За таку наругу над загиблими і живими побратимами!!! Щоб на “схилі літ” нам всім соромно не було!!! Душі загиблих на війні благають, і я Вас щиро прошу – зламайте цій тварюці щелепу, щоб заткати хоч ненадовго, бо я зараз поки що зробити цього не маю права, хоч і дуже хочу…”.

Нардеп пише, що за такі дії гріх перед Богом буде, а перед Законом обіцяє взяти відповідальність на себе.

“Перед законом скажете, що то зробив я, і я то направду візьму на себе. Слово даю!!! Більше нічого прошу не робити, і навіть не бити”, – запевняє Тимошенко.