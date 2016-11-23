Юрій Тимошенко прикував себе наручниками у суді до Заверухи, яку підозрюють у вбивстві екс-беркутівців

Сьогодні Апеляційний суд Києва продовжив слухання у справі добровольців антитерористичної операції, які підозрюються в причетності до вбивства міліціонерів в 2015 році. Під час засідання народний депутат Юрій Тимошенко з Коломиї прикував себе наручниками до обвинуваченої Заверухи.

Про це у Фейсбуці написала голова Комітету визволення політв’язнів Тетяна Близнюк, передає “Дзеркало Коломиї“.

“14:00, ми продовжуємо перебувати в Апеляційному, судді в нарадчій вирішують питання запобіжного заходу. Нардеп Тимошенко прикутий до Заверухи наручниками і не планує вийти з суду без неї. Також він періодично попереджає про те, що спробу перекусити кусачками ланцюг наручників буде розцінено як злочин проти депутатського імунітету. О пікантном. Також Тимошенко і Віта знайшли спосіб не залишати судову залу, скільки б не тривала нарадча, зробивши імпровізовані вбиральні прямо на місці). Першу пачку памперсів для дорослих мусора відібрали. Зрештою, друга пачка дісталася адресата. Тимошенко винахідливий однако чувак. Респект”, – написала громадська активістка.

Як відомо, 4 травня 2015 року у Києві невідомі у масках зі зброєю скоїли напад на автозаправну станцію. Злочинці поранили в руку працівника АЗС і забрали з каси близько 800 грн. Під час переслідування підозрюваних два працівники міліції загинули.

Правоохоронці затримали підозрюваних – Андрія Романюка, Миколу Мнишенка, Євгенія Кошелюка, Данилу Ситнікова. Ще один – Вадим Пінус загинув при затриманні. Пізніше була заарештована і 19-річна Вікторія Заверуха, якої в той час не було у Києві. Вона заявила про нанесення їй тілесних ушкоджень бійцями спецпідрозділу “Сокіл” і про фальсифікації проти неї справи правоохоронними органами.

Сьогодні Апеляційний суд Києва продовжив підозрюваним запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів. Як повідомляє Тетяна Близнюк, люди з суду не розходяться.