Юрій Тимошенко орендує у Києві квартиру, а у власності в Коломиї має будинок та землю

Юрій Тимошенко орендує у Києві квартиру, а у власності в Коломиї має...

Єдиним джерелом доходу народного депутата Юрія Тимошенка є його зарплатня. За рік він отримав 79 452 гривні. Його дружина заробила 16 тисяч гривень.

У власності нардепа від 1988 року перебуває земельна ділянка, площею 870 м. кв.

Також він задекларував житловий будинок, загальною площею 138 м. кв.

Нардеп орендує у Києві квартиру, площею 63, 20 м. кв.

У власності його дружини перебуває земельна ділянка, площею 600 м. кв, інформує “Дзеркало Коломиї”.

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