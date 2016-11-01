Юний прикарпатець виборов “бронзу” на Чемпіонаті світу з кікбоксингу

12-річний калушанин Андрій Будзан повернувся з Чемпіонату світу з кікбоксингу. Хлопець завоював “бронзу”.

Андрій Будзан із Калуша на Чемпіонаті світу з кікбоксингу, що триває в Італії, виборов “бронзу”, інформують Вікна.

Загалом у змаганнях приймає участь близько трьох тисяч спортсменів. Калушанину вдалося виграти битву у поєдинку з спортсменом із Польщі, але суперник із Великобританії виявився сильнішим.

Окрім самих змагань, юний спортсмен запам’ятає мандрівку завдяки кільком неймовірним екскурсіям. Він зокрема відвідав Пізу та Венецію.

Нагадаємо, Андрій Будзан останні тижні наполегливо готувався до Чемпіонату світу з кікбоксингу. 23 жовтня він виїхав до Італії, а через кілька днів уже проводив свої вирішальні поєдинки.