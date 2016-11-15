Юний косівчанин увійшов до топ-10 найсильніших шашкістів світу

У турецькому місті Ізмір відбувся молодіжний чемпіонат світу з міжнародних шашок-100. Нашу країну на цьому турнірі в різних вікових категоріях представляли 13 спортсменів.

Серед юнаків до 16 років (кадети) честь України захищав наш земляк ‒ косівчанин Орест Слава, учень 9 класу Косівської ЗОШ № 1, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сайт Косів.

Орест увійшов в топ-10 найсильніших шашкістів світу у своїй віковій категорії, поступившись в очній зустрічі лише новому чемпіонові світу з Монголії.

В запеклій боротьбі поміж 30 кращими спортсменами з 14 країн світу талановитий косівчанин виборов почесне п’яте місце. В рамках цього турніру також пройшов і чемпіонат світу з турецьких шашок, в якому Орест зайняв 4-те місце.