Юний коломиянин здобув срібло на турнірі найсильніших з настільного тенісу

На турнірі найсильніших Топ-24 України серед міні-кадетів 12-річний Іван Романяк з Коломиї виборов друге місце. У 2016 році Іван був 12-тим.

На Топ-24 до Львова з’їхалися найсильніші тенісисти України віком до 12 років. Серед хлопців за першість змагалися 41 учасник, серед дівчат – 30. Івано-Франківську область представляло вісім спортсменів з Франківська, Коломиї, Рогатина, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

З найкращим результатом – другим завершив коломиянин Іван Романяк, вихованець Франківської ДЮСШ№2 та Коломийської ДЮСШ.