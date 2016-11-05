ЮНЕСКО розгляне внесення козацьких пісень до списку всесвітньої культурної спадщини

ЮНЕСКО в листопаді розгляне питання внесення козацьких пісень до списку всесвітньої культурної спадщини. Про це заявив міністр культури України Євген Нищук під час Години уряду в парламенті.

Зокрема, говорячи про українську культурну спадщину, він зазначив, що “на сесії в Аддіс-Абебі в Ефіопії в листопаді розглядатиметься питання включення козацьких пісень до спадщини ЮНЕСКО”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Уніан.

“А функція Мінкультури полягала саме в розробці досьє і політичній підтримці цього подання до ЮНЕСКО”, – сказав Нищук.