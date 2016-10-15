Юнак з Косова зняв захопливе відео катання на роликах гірськими вершинами Карпат

19-річний юнак з Косова Володимир Заграновський зняв новий відеоролик на спортивну тематику.

Цього разу Заграновський зняв ролик, як його друзі катаються на роликах гірськими вершинами. Як повідомляється в описі до відео, воно було зняте в останні дні літа, передає Курс.

Інші відеороботи Володимира Заграновського можна переглянути тут.