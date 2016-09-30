Юнак із ДЦП здійснив свою мрію, вирушивши байком до океану. ВІДЕО

Юнак із Львівщини хворіє на легку форму ДЦП, але це не завадило йому поїхати до Лісабону й побачити океан. Двоє друзів 20-річного Івана Маслюка допомогли йому назбирати грошей і вирушити у подорож на триколісних байках.

Вони планують проїхати свій маршрут за 100 днів, подолавши 500 кілометрів та проїхавши 12 країн, йдеться у відео DW.

Відчайдухи уже проїхали півдороги, були у Польщі, Німеччині, Швейцарії.

Іван сміливо переносить дорогу, не зупиняється навіть після падінь.

“Народитися з ДЦП у маленькому селі в Україні – це рівноцінно вироку “ніколи не побачити світ”. Але мені вдалося зламати стереотип”, – говорить Маслюк.

Ідея подорожі виникла у друзів Івана, коли він розповів, що мріє побачити Лісабон на власні очі. Олег Савчук, який супроводжує Івана, кілька років займається туризмом і планує подорожі на велосипеді, відтак запропонував Івану доїхати у Португалію на спеціальному транспорті.

“Як вільні мандрівники ми не складали чіткого плану дороги, у Лісабон ми можемо прибути пізніше, аніж за 100 днів. Назад повернемося автомобілем наприкінці листопада”, – розповів Савчук.

Триколісний велосипед друзі привезли для Івана із Німеччини. Транспорт за 2,5 тисячі євро подарували благодійники.

“Ми вирішили вести відеоблоги, аби більше людей дізналися про Івана і про те, що люди з ДЦП можуть подорожувати на велосипеді”, – розповів перед поїздкою Савчук.

Перед подорожжю, юнак багато тренувався, проїжджав від 60 до 100 кілометрів щодня.

“Дуже хочу побачити Атлантичний океан. Із цими хлопцями ми вже були в Карпатах, зокрема піднімалися в гори. Також плавали на байдарках, їздили верхи на конях. Я впевнений, що на вдасться здійснити цей мегатріп”, – у свою чергу поділився Маслюк.

Іван із друзями вирішив створити Всесвітній рух допомоги людям з обмеженими можливостями, які мріють подорожувати.

Хлопці планують, що люди, які самостійно не може подорожувати, контактуватимуть з ними і розповідатимуть, наприклад: “Хочу в Африку”. Юнаки складатимуть план і вирушатимуть у подорож.