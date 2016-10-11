П’ятий день опалювального сезону: у школах Коломиї мерзнуть діти

Попри оголошений міським головою 7 жовтня початок опалювального сезону у коломийських школах опалення не ввімкнули й донині.

Учні й вчителі скаржаться на холод у класах. Тому змушені сидіти на уроках в куртках, пише Дзеркало Коломиї.

В управлінні освіти Коломийської міської ради кажуть: над питанням працюють, мовляв, вирішують проблеми з газом, якимись паперами і т. д.

Як повідомляють коломияни, які телефоном зранку “штурмували” управління освіти, їм обіцяли сьогодні ж таки ввімкнути опалення. Та станом на обідню пору батареї місцевих шкіл, зокрема СШ №1, були холодні. Не опалюється досі й музична школа №1.

Батьки припускають, що опалення не вмикають через економію. Мовляв, вівторок, середу, четвер цього тижня ще якось “дотягнуть”, а з п’ятниці по неділю передбачені вихідні.

За інформацією “Дзеркала Коломиї”, що в дошкільні заклади тепло не подали з тієї причини, що газовики взяли на “профілактику” пальники, обіцяючи повернути їх перед початком опалювального сезону, і просто “забули” це зробити.