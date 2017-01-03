Їх одружила війна: франківчанка приїхала на власне весілля з передової. ФОТО

Напередодні Нового року в Мелітополі утворилася незвичайна сім’я. На власне весілля молодята прибули прямо з передової. Наталя (позивний Багіра) з Івано-Франківська, Сергій (позивний Фелікс) з Мелітополя. Доля звела їх у зоні АТО. Разом вони проходять службу у 93-ій механізованій бригаді в розвідроті. Про такі сім’ї говорять – їх одружила війна.

Мелітополець Сергій Сердюк після закінчення університету працював у будівельній компанії будівельником і менеджером, а коли почався Майдан, вступив в ГО “Самооборона Майдану Мелітополя”. У 2015 році він добровольцем пішов воювати за цілісність України, пише КУРС з посиланням на РІА “Мелітополь”.

“З першого разу на контрактну службу в військкоматі мене не взяли, говорили, що в Україні немає мобілізації. Але я наполегливий“, – посміхається Сергій, обіймаючи дружину.

Коли в країні почався Майдан, Наталя вчилася на останньому курсі коледжу на ландшафтного дизайнера. Дівчина каже, що не могла залишатися вдома і спокійно з екрана телевізора стежити за тим, що відбувається в країні, тому поїхала до Києва.

“Там я готувала їжу, збирала речі, а потім поїхала додому, захистила диплом і почала проситися в ЗСУ. Не брали спочатку. Довелося їхати до Києва в Міністерство оборони. І, уявіть, через місяць мене таки прийняли до лав Збройних сил. Батьки, звичайно, боялися за мене, переживали, але з моїм вибором змирилися. Вони розуміють, що я займаюся важливою справою – захищаю країну“, – каже Наталя.

До речі, позивний собі дівчина взяла з дитинства. Виросла Наталя в селі і любила лазити по деревах, за що її прозвали “Багірою”. На фронті стали в нагоді і позивний, і спритність дівчини. Службу в розвідроті Наталя починала зв’язківцем, нині вона санінструктор.

Сергія атошні друзі називають “залізним” і “Феліксом” за жорсткий і революційний характер.

“Я в душі революціонер. І зараз воюю не тільки на фронті, але і з урядом. Вважаю своїм обов’язком захищати Україну, але наш головний ворог – наш уряд. І я готовий і далі боротися за свободу і права українців“, – каже Фелікс.

Познайомилися молодята 6 грудня на День Збройних сил України. Іскра симпатії розгорілася в любов. Нині вони чекають поповнення в родині, мріють народити хлопчика і дівчинку. А поки що після весілля обоє відправляються в роту.

На урочисту церемонію розпису Наталі і Сергія прийшли привітати Василь Єфименко, який служив в одній бригаді з молодятами, члени центру допомоги воїнам АТО “Побратим” і мелітопольці, які стояли поруч на місцевому Майдані разом із Сергієм. Всі вони бажали щастя молодятам в мирній Україні. Мер міста Сергій Мінько передав подружжю букет квітів.