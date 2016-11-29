Європарламент розгляне безвізовий механізм лише у січні 2017-го року

Офіційний сайт Європейського парламенту опублікував прогноз дати розгляду механізму призупинення безвізового режиму.

За даними служб ЄС, це може відбутися 18 січня 2017 року, пише Європейська правда.

Відповідно до попередньої інформації, розміщеної на сайті Європарламенту щодо процедури ухвалення механізму призупинення, на січневій сесії євродепутати планують розглянути відповідний регламент 2016/0142(COD) у першому читанні.

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Як відомо, раніше країни-члени ЄС ухвалили рішення, що безвізовий режим для України та Грузії запрацює лише після узгодження загального механізму призупинення безвізу. Таким чином, формальне схвалення безвізу для України буде можливе не раніше цієї дати.

Водночас залишається небезпека, що через політичні мотиви цей процес затягнеться на невизначений період.