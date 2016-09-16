Європарламент проголосує за безвізовий режим для українців 26 вересня

Комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ 26 вересня затвердить доповідь та проект законодавчої резолюції щодо надання Україні безвізового режиму.

Голосування доповідь болгарського депутата Марії Габріел відбудеться о 18.40 за київським часом, повідомляє Укрінформ.

На попередніх двох засіданнях профільний комітет підтримав проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги для короткострокових подорожей країнами Євросоюзу (за виключенням Великої Британії та Ірландії), а також Шенгенською зоною.

Далі, за процедурою, Європарламент, Рада ЄС і Єврокомісія мають розпочати міжінституційні переговори про безвіз для України.

Очікується, що це рішення буде винесене на голосування на парламентській сесії Європарламенту у жовтні.

Далі — на 21 день після затвердження Радою ЄС, безвізовий режим для України має набути чинності, якщо країни-члени не зазначать інші умови (наприклад, про набуття чинності з 1 січня 2017 року).