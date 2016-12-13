Європарламент переніс розгляд безвізу для України на 1 лютого

Європарламент планує затвердити рішення щодо надання Україні безвізового режиму 1 лютого 2017 року.

Про це повідомляється у реєстраційній картці законодавчої ініціативи, передає Громадське.

Згідно з інформацією, розгляд українського питання відбудеться під час другої сесії 2017 року. Раніше повідомлялося, що Європарламент та Рада ЄС має провести ще 5 голосувань для безвізу з Україною.

Також канцлерка Німеччини Ангела Меркель запевнила, що сприятиме якнайшвидшому завершенню процедури надання українцям безвізового режиму.