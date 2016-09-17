Єврокомісія прогнозує зростання ВВП України на 2%

Європейська комісія прогнозує зростання ВВП України на 2% в 2016 році та на 3% – до 2017 року.

Такий прогноз озвучив віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES) у Києві, інформує “Слово і Діло”.

“Ми очікуємо, що економіка України повернеться до зростання на 2% цього року та прискориться до 3% наступного року”, – розповів представник Єврокомісії.

Він додав, що макроекономічні показники України помітно поліпшуються, але подальша підтримка Євросоюзу залежатиме від подальших зусиль з реформування країни.

“Інфляція очевидно знижується, дотримуються цільові показники дефіциту бюджету. Золотовалютні резерви зросли. Але ще багато залишається зробити. Наша підтримка залежить від зусиль самої України”, – додав Домбровскіс.

Раніше повідомлялось, уперше з 2013-го український ВВП зріс на 0,1% за підсумками першого кварталу 2016 року.