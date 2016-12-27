Якщо сім’я зекономила субсидію, вона має право не платити обов’язковий платіж

Якщо сума зекономлених субсидій за комунальну послугу більша, ніж обов’язковий щомісячний платіж, і в платіжці відображено “до сплати: 0”, то субсидіанти, а це в основному ті, які ведуть економне енергоспоживання, мають право не сплачувати додаткові кошти за спожиті газ, тепло, електроенергію чи воду.

Водночас не варто вірити чуткам про те, що якщо не використати в повному обсязі газ, воду та інші комунальні послуги, на які призначено житлову субсидію, то в кінці року доведеться доплатити. Це міф. Якщо сім’я використала менше, ніж встановлено соціальним нормативом, у наступному місяці вона має законне право на те, щоб зекономлені кошти були зараховані в рахунок наступних платежів, у тому числі обов’язкової плати за комуналку, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Івано-Франківської ОДА.

Скажімо, у грудні обов’язковий платіж становить 1000 гривень за соціальною нормою 400 кубів газу, а фактично використано лише 300 кубів. Залишок – вартість 100 кубів – можна використати у наступному місяці. При цьому, не потрібно нікому нічого повідомляти – ці суми постачальниками комунальних послуг повинні зазначатися у платіжці як переплата (з мінусом).

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У всіх інших випадках громадяни, які користуються урядовою знижкою на оплату комунальних послуг – субсидією, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша, ніж обов’язковий платіж за субсидією, сім’ї мають право сплачувати фактичну вартість використаної електроенергії, газу чи води. Тобто, що спожили, за те заплатили, не враховуючи субсидії.

Надавачі послуг зобов’язані відображати розмір субсидії чи переплату – зекономлену субсидію – у комунальних рахунках. Це передбачено законодавством щодо дотримання правил за постачання і розрахунки послуг. Якщо виконавець житлово-комунальної послуги “ігнорує” зекономлену субсидію і нараховує інакше, він порушує діюче законодавство (постанова КМУ № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”).

У випадку порушення таких прав, українці можуть звертатися зі скаргами до керівників органів влади на місцях або органів місцевого самоврядування. Там допоможуть врегулювати ситуацію з неправомірним нарахуванням коштів у випадку, якщо на рахунку домогосподарства числиться зекономлена субсидія.