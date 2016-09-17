“Якщо назву мера дебілом — це теж буде оціночне судження?”, — Андріїв у суді проти Марцінківа. ВІДЕО

У п’ятницю, 16 вересня, Івано-Франківський міський суд розпочав розгляд справи за позовом АТОвців до франківського міського голови та міської ради “за образу честі й гідності”.

Представник мера Жиляк просив суд долучити до справи розпорядження міського голови про призначення Андріїва його радником на громадських засадах. Андріїв заявив – він цю роботу не виконував – нема ні посвідчення, ні фактів виконання ним цих обов’ язків. Тож ніяким заступником по факту не був. Суд розпорядження мера до справи долучив, пише Репортер.

Жиляк заявив, що підстав для задоволення позову немає, оскільки слова мера – це оціночне судження. Після його слів Андріїв кинув йому на стіл гроші, мовляв, за роботу. І поцікавився, а якщо він зараз назве мера “дебілом” і “продажною тряпкою”, то це теж буде оціночним судженням?

Врешті суд оголосив перерву до 7 жовтня.