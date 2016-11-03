Якими статками володіє головний прокурор області

Прокурор Івано-Франківської області Олександр Стратюк задекларував свої доходи за 2015 рік.

Він володіє квартирою у Харкові площею 63,4 м2. За минулий рік прокурор отримав 304964 гривень зарплатні, 4643 гривень – пенсії, 1378 гривень – задекларувала його дружина за зайняття незалежною професійною діяльністю, а також 65000 гривень готівкових коштів, пише “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Галку.

Стратюк є членом Національної асоціації адвокатів України та громадської організації “Українське товариство мисливців та рибалок”.