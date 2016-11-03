Які штрафи загрожують водіям автівок з іноземною реєстрацією

Митна служба і поліція лякають високими штрафами водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією. У деяких справах вже фігурують позови на 500 і 600 тис. грн.

За що виставляють штрафи і кому з водіїв варто боятися митників – розповів юрист Сергій Книш, повідомляє Gazeta.ua.

Якщо авто мало право знаходитися на території України 5 днів, а водій перетнув кордон на день пізніше, то заплатить штраф 170 гривень або отримає попередження. Більше трьох днів — 3400 гривень. Більше 10 днів перевищення терміну транзиту кваліфікується за ч. 3 ст. 470 Митного кодексу України й передбачає штраф 8 500 гривень.

Такі санкції можуть накласти на водія лише посадові особи митниці. Після перетину кордону авто, яке їздить на транзиті, має право за митним законодавством їздити в Україні 5 – 10 днів. Коли машину “пригнав” на територію України не резидент, тобто поляк або литовець, тоді українець може їздити на ній рік. Відповідно до рішення Конституційного суду України від 31.03.2015 року, такі дії не вважаються адмінпорушенням.

Більшість авто законно перебувають на території України, їх кількість щодня зростає. Доцільно говорити про авто на іноземній реєстрації, а це Польща, Литва, Естонія, Словаччина, Чехія, Угорщина, Молдова. Водії повинні знати про режими перетину кордону, терміни перебування авто в Україні, наприклад, чи це транзит, чи тимчасове ввезення. Адже від цього залежать їхні права та обов’язки, а також відповідальність.