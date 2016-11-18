Як Європа йде до зменшення відходів. ВІДЕО

Громадське продовжує вивчати головні тенденції сучасного світу.

Спробуємо зрозуміти “циркулярну економіку” (circular economy).

Ідея циркулярної економіки полягає в тому, що після свого споживання товари повертаються в цикл виробництва і переробляються. Тобто речі та їхні матеріали використовуються знову, а не гниють на смітниках. І бізнес відіграє все більшу роль у поверненні спожитих речей та їхній переробці.

Інша її ідея – в тому, що сучасним людям потрібне не так володіння речами, як можливість щось зробити завдяки цим речам. Тому на місце володіння приходить ідея спільного використання чи повторного використання.

Про явище “циркулярної економіки” ми поговорили з Рональдом Хайсманом, професором фінансів Erasmus University, Erasmus School of Economics та Роттердамської Школи Менеджменту.

Час від часу Рональд відвідує Україну та викладає в Києво-Могилянській бізнес-школі.



Кругообіг речей

Уявімо, що я продаю товар, наприклад телефон. Після того, як я його продав, ним починає володіти інша людина. Коли вона закінчує користуватися цим телефоном, вона його викидає. Це лінійний підхід до економіки.

Але є інший, “циркулярний” спосіб мислення. Продаючи товар, я немов укладаю угоду на його використання. І коли мій клієнт закінчує користуватися цим товаром, він повертає цей товар мені.

Уявіть, що ви більше не хочете користуватися своїм телефоном. Ви не знаєте, що з ним далі робити – і, напевно, просто викинете його. Але якщо компанія, яка виробляє телефони, після їхнього використання отримує їх назад, вона зможе найліпше використати усі ті деталі, з яких ці телефони складаються.

Продаючи товар, я немов укладаю угоду на його використання. І коли мій клієнт закінчує користуватися цим товаром, він повертає цей товар мені

Виробник значно компетентніший у розумінні того, як можна ці товари наново використати. Все це може покращити сталий характер нашої економіки, і поліпшити використання тих товарів, які би ми інакше викинули.

Так ви можете ефективніше управляти відходами. Це важливо, якщо ви хочете розвивати більш екологічне суспільство. Адже саме виробник товару може найкраще зрозуміти, що з цим товаром можна зробити далі, після його використання.

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Мати чи бути?

Циркулярний підхід до економіки задає суспільству важливе питання: чого люди насправді потребують, чого вони насправді хочуть?

Люди хочуть мати телефон — чи можливість дзвонити іншим людям? Люди хочуть мати машину — чи можливість пересуватися з одного місця до іншого?

Коли ви аналізуєте це, ви бачите, що справжнє бажання людей – це передусім бажання могти щось зробити. Наприклад, вони хочуть мати транспортний засіб тоді, коли цього потребують. Автомобільна промисловість, наприклад, може скоро серйозно змінитися – від моделі володіння автомобілями вона може перейти до моделі угоди на використання автомобіля.

У часи своєї юності я мріяв мати машину певної марки. Володіння автомобілем було статусною річчю для мене.

У своїх квартирах більшість людей мають пральну машину та сушарку, але насправді вони просто хочуть, щоб одяг був чистим

Але коли я дивлюся сьогодні на свого 13-річного сина, я бачу, що він більше не мислить у таких категоріях. Володіння чимось більше не є для нього пріоритетом. Він хоче бути з’єднаним з людьми, він хоче говорити зі своїми друзями по телефону, він хоче легко пересуватися з одного місця до іншого. Тож можна сказати, що сьогодні володіння речами є менш важливим, ніж за часів моєї юності.

Відбувається перехід до економіки, де володіння речами є менш важливим. Тобто до економіки, в якій ви радше купуєте послуги, ніж речі.

Подумайте, наприклад, про прання одягу. У своїх квартирах більшість людей мають пральну машину та сушарку, але насправді вони просто хочуть, щоб одяг був чистим.

Пральну машину ви використовуєте, можливо, один раз на день, але весь інший час, коли вона не зайнята, її можуть використовувати інші люди.

Тут може допомогти інтернет, завдяки якому люди можуть бути на зв’язку один з одним і ділитися між собою речами і послугами.

І це добре, бо це людей об’єднує.

Споживати менше

Циркулярний підхід до економіки може зменшити рівень споживання певних ресурсів. І це відкриває нові можливості.

Подумайте, наприклад, про проблему пластику. Основою для виробництва пластику є нафта. Тож якщо ви зможете ефективніше використовувати пластик, якщо зможете переробляти його та наново використовувати, то ви зменшуватиме свою залежність від нафти, від енергопродуктів.

І тоді ви зможете спрямувати свої ресурси на інші речі.

Якщо ж ми можемо використовувати менше нафти, ми будемо менше спалювати нафту, а тому спричиняти менше викидів CO2.

Циркулярне мислення про економіку дає вам можливість рухатися в напрямку більш екологічного суспільства.

Сьогодні у Європі люди все більше звикають до цієї моделі мислення. Все більше компаній думають про те, що вони можуть зробити в рамках цієї моделі.

І це спонукає людей до нової поведінки.