Як водили “Маланку” на Коломийщині у 1950-х. ФОТО

“Маланка” – народне дійство, що прийшло до нас з глибокої давнини і покликане виконувати магічно-заклинальну функцію – відганяти злих духів і забезпечити людям врожай та здоров’я.

Щоб людей не пізнали лихі сили, які можуть заподіяти шкоду, їх треба було налякати. Для цього одягали чудернацький одяг, перевертали кожухи, розмальовували обличчя, виготовляли страшні маски, у руках мали дзвіночки, калаталки, батоги тощо. Існував також звичай “водити козу”.

Роль “кози”, як правило, виконував малий хлопець, одягнутий у вивернутий кожух з прилаштованими рогами. Цей хлопець у руках носить вирізану з дерева (липи) і оббиту козячою шкірою маску кози.

Як водили “Маланку” у 1950-1960-х роках на Коломийщині, задокументовано на фотографіях.

Світлини з міста Коломиї та села Печеніжин Коломийського району.

“Локальна історія”