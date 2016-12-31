Як, в чому і де зустрічати Новий 2017 рік

Якщо вірити китайському астрологічному календареві, то протягом усього дванадцятирічного циклу певна тварина є покровителем кожного року і має на нього свій вплив. Знаки цих тварин розташовані строго в певному порядку і завжди слідують один за одним.

Згідно з древнім писанням, така черговість пов’язана з тим, що всі ці тварини проявляють свою найбільшу активність у певний період часу. Крім цього, кожна тварина в певний рік взаємодіє з одним з п’яти видів стихій: стихія вогню, води, землі, повітря і дерева. Кожна з цих стихій надає своє забарвлення тварин-покровителів і відповідає за характер їх поведінки, передає Ukr.Media.

Китайці вірять, що якщо з настанням нового року зустріти його покровителя з усіма почестями, то він допоможе їм уникнути неприємності і принесе удачу. При цьому кожна з тварин має свої переваги, які необхідно враховувати при організації святкування зустрічі Нового року.

Стихія 2017 року: характеристика Вогняного Півня

Прийдешній 2017 рік виявиться під впливом Червоного Півня. Керуючим стихією року стане Вогонь, який не тільки зафарбує Півня, але й додасть йому такі якості як енергія, прямолінійність, могутність і впевненість у своїх силах. Всі ці якості в сукупності з честолюбством і лідерськими задатками самого знака, обіцяють зробити цей рік перспективним і щасливим особливо для тих, кому цей знак протегує з самого народження.

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У порівнянні з іншими знаками зодіаку у східному гороскопі, Півень є найяскравішим, найрішучішим і в той же час витонченим знаком. Майбутній рік Вогняного Півня буде багатий на дивовижні події і щасливі випадки. Багатьом він допоможе виявити в собі лідерські якості, розкрити свій потенціал, просунутися по кар’єрних сходах. Для того, щоб отримати максимальну вигоду від якогось підприємства, доведеться не просто багато працювати, а ще й включити всі свої комунікативні навички.

Червоний Півень обіцяє перемогу тільки тим, хто дійсно до неї готовий, і буде використовувати свої сили розумно і ефективно, спираючись на свої кращі якості. Півень не терпить ліні і потурання, але, в той же час, навчить долати труднощі і досягати бажаного результату. 2017 рік стане роком великих звершень, як у професійному плані, так і в сфері особистісного зростання. Під заступництвом Вогняного Півня можна сміливо починати нову справу, на яку довгий час не вистачало рішучості, або зовсім змінити вид діяльності і присвятити своє життя улюбленому заняттю.

Стихія вогню надає силу, щоб протистояти будь-яким труднощам і з упевненістю зробити наступний крок. Тому, якщо вам вдасться умилостивити цей сильний і непокірний знак, то ви отримаєте все, про що мріяли, якщо підете до кінця. Зробіть невеликий акцент на червоний колір, який так подобається Півневі, підберіть яскравий і неповторний образ, і будьте впевнені, що майбутній рік, хоч і не буде простим, але обов’язково приведе до реалізації намічених планів і довгоочікуваного успіху.

У чому зустрічати 2017 рік Півня

Вогняний Півень любить червоний, кораловий, помаранчевий, малиновий, бордовий, червоний, золотистий і пурпуровий кольори, з якими відмінно поєднуватимуться перловий білий, білосніжний і глибокий чорний. Ці кольори можуть бути застосовані не тільки до предметів одягу та вечірніх нарядів, але і при оформленні новорічного інтер’єру, в різних прикрасах і навіть в стравах. Вибираючи кольори, слід уникати холодних відтінків, таких як світло-сірий, блідо-блакитний, холодний бежевий, металевий, а також краще утриматися від жовтих і зелених кольорів. Ні в якому разі не варто застосовувати дуже помітні і екстравагантні поєднання кольорів, як при виборі одягу на святкування, так і при оздобленні будинку.

Вогняний Півень любить яскравість і вишуканість, з цього, все повинно виглядати елегантно і в одному стилі, благородні червоні тони прекрасно поєднуватимуться з ніжним білим або чудовим золотим. Суворість чорного кольору підкреслить значимість події і додасть урочистості, але з ним треба бути обережним, оскільки його не повинно бути занадто багато. Головне – це створити теплу затишну атмосферу радості і веселощів. Вогненний червоний Півень не сприймає химерність і дешевизну, тому зустрічати новий 2017 рік найкраще в елегантному костюмі (для чоловіків) і шикарному вечірньому платті (для жінок).

Особливу увагу варто приділити аксесуарам, підберіть до свого вбрання красиві туфлі, загляньте в скриньку з прикрасами, там напевно знайдеться пара витончених сережок, які давно чекають свого часу. Не забудьте зробити красиву зачіску та макіяж. Одним словом, дивлячись на себе в дзеркало напередодні Нового року, у вас не повинно залишитися ніяких сумнівів в тому, що ви – сама досконалість!

Де зустріти 2017 Рік Півня

Зустрічати Новий рік Червоного Вогняного Півня краще всією сім’єю, але не обов’язково сидіти вдома. Можна забронювати столик в невеликому затишному ресторанчику, де не буде місця турботам і втоми. Для любителів заміського відпочинку завжди є привабливі пропозиції зустріти Новий Рік і відпочити в мальовничих куточках з чистим повітрям і незайманою природою. Дуже часто так буває, що все святкування Нового Року зводиться до звичайного поїдання страв і перегляду телевізора.

Тим не менш, можна спробувати якось урізноманітнити цей процес і внести нові правила. Можна організувати різні конкурси чи розіграші з веселими завданнями. У новорічну ніч можна вийти на вулицю покататися з крижаної гірки і запустити феєрверк. Це допоможе створити святкову атмосферу, подарує незабутні емоції та чудовий настрій. Головне, щоб кожен зміг відчути себе коханим і дорогим. І не забудьте загадати бажання!