Як стати лідером? У Коломиї запрацював “бізнес-інкубатор”

У новому просторому приміщенні на другому поверсі нещодавно відкритого кафе-пекарні “Байґель” (на вулиці Січових Стрільців) у неділю зібралася молодіжна аудиторія. Тут запрацював так званий “Бізнес-інкубатор”.

До класичного пташиного інкубатора він має відношення суто метафоричне: в соціальному “інкубаторі” будуть вирощуватися не курчата, а бізнес-еліти й виховуватимуться майбутні лідери економічного спрямування, пише “Дзеркало Коломиї”.

Повна назва соціального проекту “Бізнес-інкубатор. Space up!”. Ця Програма вже діє у великих містах України, в тому числі й у Івано-Франківську. Логічно, що назріла пора активізувати й коломийську молодь з підприємливими задатками й нахилами до створення чогось креативного на теренах рідного міста.

Запрошений тренер Володимир Олійник розповів про суть Програми, яка її мета й шляхи до реалізації. Інший тренер – лікар, соціолог і психолог Радислав Петрів – провів перший тренінг започаткованої тут-таки Школи лідера.

Почав з того, що запропонував усім присутнім згрупуватися по три-чотири особи й першим ділом перезнайомитися між собою і з’ясувати, хто на що гаразд і яку комерційну справу хотів би започаткувати. Після кількахвилинного гудіння тренер зупинив балачки й запропонував наступний тест: чим я можу бути корисний для Коломиї? І таке інше. Представники груп намагалися чітко сформулювати загальну думку групи й окреслити в загальному свої проекти, а водночас – що може перешкоджати їхньому втіленню.

Професійному соціо-психологу й тренеру вдалося за якусь годину з лишком вивчити мікроклімат міського середовища. І для цього йому не треба було скликати заморочливі громадські слухання та малоефективні віча з випусканням пари, на яких, зазвичай, проблема не вирішується, а ще більше заганяється в ступор. Йшлося й про перешкоди ментального та морального характеру.

Інші лідери сформованих на місці груп висловлювали бажання навчитися ораторському мистецтву задля полегшення комунікативності.

Усі побажання будуть враховані й обговорені на наступній недільній зустрічі о 12 годині, куди, до речі, може прийти безкоштовно будь-хто й багато цікавого й корисного дізнатися. А головне – тут нададуть можливість для самореалізації.

Андрій МАЛАЩУК