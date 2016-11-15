Як сніг на голову: комунальні служби Коломиї не були готові до сильних снігопадів. ФОТОРЕПОРТАЖ

Як сніг на голову: комунальні служби Коломиї не були готові до сильних...

Коломия третій день оговтується від негоди.

Справжній снігопад розпочався у суботу, а вже в неділю гори снігу засипали Коломию. Чимало шкоди наробила негода, але чи можна списувати все на неї? Чи, можливо, це бездіяльність керівництва міста і, відповідно, комунальних служб?

Чи не вперше за довгий період часу синоптики не помилилися у своїх прогнозах. Ще в четвер рятувальники попереджали, що 13 листопада очікуються складні погодні умови – сильні снігопади, хуртовини, ожеледиця.

Того ж дня міська влада мала би створити оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації і через ЗМІ повідомити, що мешканцям необхідно робити в разі негоди.

Також місто не надало будь-який графік з розчищення доріг від снігу. У неділю та зранку у понеділок мешканці у соцмережах, зокрема на сторінці “Дзеркала Коломиї” у Фейсбуці, писали вулиці, куди не приїжджала на той час снігоприбиральна техніка: Довбуша з боку вул. Карпатської до садочка “Барвінок”, Леонтовича, Моцарта, Ніщинського, Січинського, Вишнева, Лисенка, Квіткова, Лісова, Січнева, Залізнична, Гнатюка, Оренштайна, Шухевича, Франка, Антоненка-Давидовича, Кропивницького, Косачівська, Палія, Дядинюка, Косівська, Маковея, Хмельницького, Чайковського, Шкрумеляка, Федьковича, Хмельницького.

Як повідомив у коментарі заступник міського голови з комунальних питань Богдан Федорук, одразу з початком снігопадів на центральні вулиці міста виїхали шість одиниць снігоочисної техніки.

“Раптовий снігопад завдав клопотів як усім мешканцям міста, так і комунальній службі.

Звичайно, попередження синоптиків про 20-25 сантиметрів снігу на вихідних ми взяли до уваги, проте масштаби негоди виявилися значнішими, ніж можна було очікувати, – коментував Богдан Федорук. – З перших же тривожних годин, коли густий сніг швидко піднявся до обіцяної синоптиками висоти і не переставав падати, на центральні вулиці міста виїхали всі шість одиниць снігоочисної техніки.

Сніг падав не лише густий, але й мокрий, тому половина наявної в нас техніки невдовзі вийшла з ладу”.

Щоб автівки змогли хоч якось проїхати центральними вулицями міста, комунальники не спали дві доби, – розповідав Богдан Федорук.

У Коломиї сучасної снігозбиральної техніки — обмаль. Попередні порівняно м’які зими заспокоювали комунальників, які не бачили особливої потреби оновлювати техніку. А, як показали останні вихідні, — дарма.

Як у жовтні інформувала Коломийська міська рада, в автопарку КП “Полігонекологія” є грейдер, трактори Т24, Т34, Т80 і Т82, МАЗи та розкидувачі піску. Загалом – вісім одиниць техніки. Також на балансі іншого комунального підприємства – “Коломияводоканалу” є потужний Т150 з відвалом для прибирання снігу, а у власності КП “Житлоінфоцентр” – два трактори Т25 і Т82. У разі необхідності комунальники могли задіяти підйомник, висотою 20 метрів для збивання бурульок. Торік за кошти міського бюджету було закуплено трактор для чистки тротуарів і підсипання спеціальною сумішшю обледеніння пішохідних доріг.

Як показали ці дні, місту необхідно закупити сучасну снігоприбиральну техніку. В середньому ціни на снігоочищувачі коливаються в районі 300 тисяч гривень. Але замість такої необхідної в цю пору техніки для комунальників, Коломийська міська рада закуповує у сесійний зал постамент з натурального дерева (в народі – “трон для влади”) за 342 тисячі гривень.

Сьогодні кореспондент “Дзеркала Коломиї” обійшла кілька вулиць міста, щоб на власні очі побачити ситуацію з розчищенням доріг від снігу.

Де-не-де комунальники відкидали сніг лопатами або ж керуючи спеціально обладнаним трактором для чистки доріг.

Коломияни ж незадоволені роботою цих служб.

Більшість мешканців міста самостійно розчищають від снігу тротуари і проїжджі частини дороги. Міська рада зобов’язала підприємців прибрати сніг на своїй території. В іншому випадку – їм загрожує штраф.

З бюджетними установами ситуація – неоднозначна.

Наприклад, біля бібліотек працівниці закладів власноруч відкидали лопатами сніг і довбали лід. В той же час як біля Коломийського суду кучугури снігу розчищав трактор…

Щодо мікрорайону Леонтовича, то там ситуація плачевна. Зокрема, в тому напрямку відмовляється їхати таксі.

Взагалі, під час снігопадів зі службою таксі виникали труднощі – якщо водії й погоджувалися їхати, то за подвійним тарифом.

У природи немає поганої погоди, а ми ще додамо: є погана підготовка з боку органів місцевого самоврядування… Влада мала в запасі два дні, щоб підготуватися до стихійного лиха.

Через нерозчищені тротуари пішоходи, наражаючись на небезпеку, пересуваються проїжджою частиною.

А де тротуари й встигли розчистити, то не посипали їх відповідною сумішшю, в результаті чого можна травмуватися при падінні. Тротуари частково посипали лише у середмісті.

Окреме випробування від комунальників для мамів з візочками – гуляти цими днями для них нелегке задоволення. А як переходять снігові кучугури з одного боку тротуару на інший старші люди – залишається лише здогадуватися…

Тим часом “Дзеркало Коломиї” направило до Коломийської міської ради інформаційний запит по кількості залученої техніки, працівників комунальних служб, а також скільки було затрачено суміші для посипання тротуарів… Та й загалом – скільки коштів у міському бюджеті передбачено для утримання доріг у зимовий період. Про це поінформуємо згодом.

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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