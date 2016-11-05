Як привласнювали спорткомплекс, за який голодував депутат міськради

Заступник начальника управління молоді і спорту Івано-Франківської ОДА Назар Павлів оприлюднив документи, з яких, на його переконання, видно, як привласнювали спортивний комплекс “Олімп”.

Як відбувалась афера десятиліття і хто причетний до махінацій зі спорткомплексом, посадовець розповів на своїй сторінці в мережі Фейсбук, повідомляє Фіртка:

1) 03.09.2004 р. зібралась “така собі” президія спортивного товариства “Колос” у відомстві якої є ДЮСШ на балансі якої є спорткомплекс;

2) “така собі” президія вирішує (проголосувало 8 чол) замовити ремонт (і добудувати котельню) спорткомплексу на суму 1 млн. грн.;

3) “така собі” президія НАПЕРЕД ЗНАЛА, що повернення кредиту в 1 млн.грн НЕ БУДЕ (бо це не було передбачено нівякому бюджеті: ні в обласному, ні в міському);

4) ремонтні роботи погоджується зробити “своя” фірмочка під назвою “Отинійська ПКМ”;

5) з нею укладається договір іпотеки і в заставу кладеться ВЕСЬ спорткомплекс;

6) станом на кінець року (2005р.) 1 млн.грн за ремонт не повернули (про це НАПЕРЕД ЗНАЛА “така собі” президія (!))) і ВЕСЬ спорткомплекс + прибудована котельня (!) згідно іпотечного договору переходить у власність “своєї” фірмочки “Отинійська ПКМ”;

7) уже потім спорткомплекс продали Прикарпатському університету за 5 млн.грн.;

8) СПОРТИВНА ГРОМАДСЬКІСТЬ ХОЧЕ ЗНАТИ: як вони поділили між собою 5 млн.грн… і чому дотепер нікого не притягнуто до кримінальної відповідальності, адже Центральна Рада спорттовариства “Колос” (у власності якої перебував спорткомплекс “Олімп”) підтверджує що НЕ ДАВАЛА ДОЗВОЛУ на укладення договору іпотеки пов’язаного з спорткомплексом “Олімп” та його продажем.

Нагадаємо, депутат Івано-Франківської міської ради Андріан Волгін голодував під адміністративним будинком з вимогою повернути у комунальну власність спорткомплекс “Олімп”.

Як вдалося з’ясувати Фіртці, 9 грудня 2009 року ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” купив у ТзОВ “Інвестиційна компанія Прикарпаття” частину спорткомплексу (загальною площею 3378,5 кв.м.) з котельнею (94,5 кв.м.) за адресою м. Івано-Франківськ вул. Академіка Сахарова, б. 38.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна (№ інформаційної довідки 70451363) власником об’єкту є Міністерство освіти і науки України.

Право господарського відання передано ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім.. Василя Стефаника”.

Спорткомплекс “Олімп”, що є базою університету, використовується для проведення занять із фізичного виховання згідно з навчальними планами факультетів зі спортивних дисциплін, та у збірних команд з видів спорту. Загалом, у СК навчаються та тренуються майже 15 000 студентів університету, в тому числі і студенти Івано-Франківського коледжу.

26 жовтня, на оперативній нараді Руслан Марцінків заявив, що міська рада готова викупити спорткомплекс у ПНУ.