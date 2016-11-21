Як Прикарпаття виховує патріотів: 33 чоловіки з одного села захищають Батьківщину на Сході. ВІДЕО

Як Прикарпаття виховує патріотів: 33 чоловіки з одного села захищають Батьківщину на...

33 чоловіки із трьох тисяч мешканців села Красна на Прикарпатті нині служать на передовій на Сході країни. Це чисельність цілого взводу. Більшість із них пішли на фронт добровольцями у перші місяці проведення АТО. Не ухилялися у селі й від мобілізації. Після завершення служби у лавах Збройних сил демобілізовані активно допомагають своїм побратимам, які залишилися на передовій.

Село Красна, що на Прикарпатті, ще за радянських часів здобуло слави “бандерівського”. Тутешні воювали за незалежність України у лавах Української галицької армії, УПА та ОУН. А з початком бойових дій на Донбасі з Красної пішов воювати цілий взвод чоловіків, інформує 5 канал.

Василя Бойка мобілізували одразу, як розпочалися бойові дії на Сході країни. Його дружина тоді саме була вагітною. Василь розповідає: служив командиром гарматного розрахунку у 72-й механізованій бригаді. І увесь час, що був на фронті, думав про первістка.

“Та солдатик татів, він тата ждав, дождався з війни. Він теж колись, як виросте, піде служити. Прадідо служив, дідо служив, тато служив, і він піде. І вуйко його там в АТО”, – каже Василь.

Василева мати каже: навіть і не думала, щоб відмовити сина від служби: “Він в нас такий, що як задумав, так і зробив. Захотів піти на Майдан – поїхав, хотів піти туди – не могли нічого зробити”.

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Односелець Юрій Магрицький – батько трьох дітей. На початку АТО зголосився добровольцем одним із перших. Після демобілізації взявся волонтерити, щоб допомагати своїм побратимам.

“Як треба щось – дзвонять зі Сходу. Чим можемо – допомагаємо. Чи з їжі, чи техніки”, – каже Юрій.

Краєзнавці запевняють, у самому селі чи не в кожній хаті мешкають нащадки героїв. Лише в сорокових роках минулого сторіччя за незалежність України загинуло більше сотні мешканців Красної.

Іван Кметюк, краєзнавець, розповідає: “Жителі села Красної , їх 110 чоловік загинуло. Вони були в боївках, були в сотнях. 20 їх загинуло у бою сотні Чайки 1945 року. Нічого дивного сьогодні немає, що на Сході України воюють хлопці. Їх живить той дух нації, починаючи від князівських часів і до наших днів”.

Нині в українському війську служать 33 мешканці Красної. Це чисельність взводу. Усі – на передовій, протистоять терористам на шахті Бутівка, у Зайцевому, Кримському, Луганському та Щасті.