Як побороти гарячку: народні методи

Україною вже ходять нові віруси, і один з основних симптомів захворювання цього сезону – висока температура, яку не знижують навіть протигарячкові ліки.

Можливо, у пригоді стануть народні способи? Наскільки вони дієві і як правильно їх використовувати – з’ясовувала газета Експрес.

– Температуру не завжди треба збивати. Наприклад, тоді, коли перебіг хвороби неускладнений, коли температура тіла – до 39 градусів і після 3 – 4 діб знижується до нормальних величин, – каже травознай Катерина Фриндак. – Така температура несприятлива для розвитку вірусів, тоді як температура 36 – 37 градусів – оптимальною для їх розмноження. Крім того, при підвищеній температурі тіла у багато разів посилюються реакції знешкодження токсинів, стимулюється утворення інтерферону (з п’ятої доби відтоді, як підвищилася температура тіла). Тому лікування слід спрямувати не на зниження температури тіла, а на посилення виведення з організму токсичних продуктів через нирки, шкіру, кишки. Щоб токсини виводилися, потрібно споживати багато рідини. Пити треба малими ковтками та порціями.

– Коли ж усе-таки треба збивати високу температуру?

– Температуру тіла потрібно знижувати лише якщо хворий її погано переносить. Тобто якщо дуже болить голова, хворий відчуває надмірну слабкість, є тремтіння м’язів, судоми. Але не варто ковтати жменями протигарячкові засоби, – температуру тіла можна знизити й іншим способом.

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– Ви маєте на увазі обтирання оцтом з водою?

– Не тільки це. У давнину рекомендували холодне обгортання та навіть холодні клізми. Для обгортання потрібно замочити простирадло в чистій воді, відтиснути зайву і покласти його на кілька сухих простирадл та ковдру. Хворого потрібно роздягнути, швидко обгорнути у вологу тканину, а потім тепло вкрити. Людина починає пітніти через 30 – 60 хвилин. Після цього треба зачекати 15 хвилин, а потім насухо витерти хворого і вкласти у суху постіль. Сильне пітніння розвантажує нирки, знижує гарячку й виводить токсини, а також поліпшує циркуляцію крові в судинах шкіри.

– Як ще можна пришвидшити потовиділення?

– Можна зробити хворому липовий чай, напій з малиновим варенням, сиропом або соком чорної бузини. Також корисно поставити холодну клізму з води, температура якої +15 градусів. Також можна накласти холод на ділянки великих судин – під пахвами, за вухами, у ліктьових ямках. А на лоб та скроні покласти листки буряків, узимку їх можна замінити сирою картоплею, яку треба нарізати кружальцями.

– Які ще народні засоби можуть допомогти позбутися гарячки?

– Імбирний чай також може знизити жар, і доволі швидко. Готувати його дуже просто: на півлітра води взяти свіжий корінь імбиру, приблизно 3-4 сантиметри, 2 насінини кардамону, трішечки кориці, 1 чайну ложку зеленого чаю без домішок, 3 чайні ложки квіткового меду і половинку лимона. Заварюємо зелений чай як зазвичай, настоюємо 5 хвилин, а потім проціджуємо. Проціджений чай виливаємо в каструлю з нержавійки і додаємо кардамон, подрібнений корінь імбиру, корицю, гвоздику. Доводимо до кипіння. На маленькому вогні варимо ще 20 хвилин. Потім додаємо мед і лимон та варимо ще 5 хвилин. Такий чай можна пити як гарячим, так і холодним. У першому випадку він знижує температуру, у другому – освіжає хворого.

Автор: Юлія СКОРИК