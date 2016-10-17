Як не захворіти на грип: 10 порад від доктора Комаровського

Відомий український лікар Євген Комаровський дав важливі поради, які допоможуть не захворіти в сезон застуд.

10 правил від Комаровського публікує канал 24:

1. Уникайте людних місць.

2. Вірусів просто неба набагато менше, ніж в будь-якому приміщенні. Плануючи поїздки і візити, гарненько подумайте: а вам туди точно треба?

3. Тримайте дистанцію з хворою людиною. Чим ближче до людини, тим більше шансів заразитися.

4. Побачили (почули) людину з ознаками грипу (кашель, чхання, нежить, закладений ніс) – постарайтеся максимально уникнути її.

5. Руки хворого – джерело інфекції. Уникайте рукостискань в сезон застуд. Використовуйте рукавички, коли треба будь-що взяти в громадських місцях. Особливу увагу зверніть на дверні ручки і поручні в міському транспорті.

6. Шанси захворіти особливо великі там, де багато дітей, і там, де багато хворих. Особлива обережність має бути при відвідуванні дитячих поліклінік і лікарень.

7. Вірусні частинки зберігають свою активність у сухому, теплому і нерухомому повітрі – і практично миттєво гинуть в повітрі чистому, прохолодному, вологому і рухомому. Тому не перегрівайте приміщення. Зволожуйте повітря і частіше провітрюйте кімнати.

8. Оптимальні параметри повітря для житлових приміщень: температура 16-22 °С, відносна вологість повітря – 40-70%. Якщо вам холодно, то краще надіти побільше теплих речей, ніж включити додаткове джерело обігріву.

9. Мийте часто руки, особливо перед тим, як торкатися обличчя. Немає можливості – використовуйте вологі гігієнічні та дезінфекційні серветки.

10. Зволожуйте слизові оболонки дихальних шляхів. Застосовуйте для носу краплі або аерозолі на основі сольових розчинів (чим більше людей навколо – тим частіше). Полощіть рот звичайною водою.

Найпростіший сольовий розчин можете приготувати самі: 1 чайна ложка солі на 1 літр кип’яченої води. Якщо використовуєте маслянисті розчини або мазі на кшталт оксолінової, пам’ятайте, що таку антимікробну “подушку” треба замінити кожні 2-3 години.