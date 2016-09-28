Як начальник Косівського відділу поліції втікав від журналістів. ВІДЕО

Журналіст Дорожнього контролю Віталій Мацьоцький оприлюднив відео переслідування п’яного начальника Косівського відділу поліції Петра Васкула, який втікав від нього через подвір’я приватних будинків і городи.

Активіст Дорожнього контролю Віталій Мацьоцький переслідував п’яного начальника Косівського районного відділення підполковника поліції Петра Васкула, який спровокував аварійну ситуацію і намагався втекти, повідомляє КУРС.

Сьогодні Віталій Мацьоцький повідомив деталі пригоди з начальником косівської поліції та оприлюднив відео.

“В понеділок, 26-го вересня, я з Назар Александрук та іншими активістами, внаслідок переслідування та блокування службового транспортного засобу поліції, виявили та відлучили від курування п’яного начальника Косівського відділу поліції Васкула Петра Васильвича. Даний “поліціянт” воняв алколем. Почувши, що ми викликали його підлеглих для оформлення факту керування ТЗ в стані алкогольного сп’яніння, почав втікати приватними дворами, долаючи огорожі та падаючи в багно“, – пише Мацьоцький.

Про випадок активісти повідомили начальника Національної поліції в Івано-Франківській області Віктора Шкутова, який вислав на місце керівництво інспекції з особового складу.

Віктор Шкутов у телефонній розмові з Віталієм Мацьоцьким зазначив, “що з такими людьми чи працівниками нам не по дорозі“.