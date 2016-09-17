Як на Прикарпатті з 200 дівчат обирали 28 кращих. ФОТО

В Івано-Франківську пройшов кастинг до нового сезону свята краси та моди Star Face of the Season f’w 2017. Це – конкурс краси, який проводять двічі на рік. Цього разу обиратимуть обличчя осені й зими.

Майже 200 красунь віком від 16 років зареєструвалися для участі – це франківчанки та мешканки області, передає “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Репортер.

На кастингу потрібно було продефілювати в купальнику та поспілкуватись із членами журі. Оргкомітет заходу в кінцевому підсумку відібрав 28 дівчат, з якими працюватимуть впродовж двох місяців.