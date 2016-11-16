Як на Прикарпатті визволяли лебедів з льодового полону

Сьогодні до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в обласному центрі на “Німецькому озері” замерзають лебеді.

До місця виклику виїхали рятувальники групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області. Як з’ясувалося, на озері, на відстані близько 20 метрів від берега, на льоду знаходилось 5 лебедів, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Фіртку.

Щоб дістатися до птахів, рятувальники почали розчищати лід та опускати на воду човен. Саме в цей час лебеді піднялися і полетіли.

Працівники пожежно-рятувальної служби поспілкувалися з Володимиром Бучком, заступником директора з наукової роботи Галицького національного природного парку, керівником центру реабілітації диких тварин. Він розповів, що лебідь-шипун – єдиний з 3 видів лебедів, що зустрічаються в Україні, у 80-х роках почав гніздуватися на нашій території (зараз гніздова чисельність близько 20 пар). З кожним роком чисельність лебедів на Прикарпатті зростає, він є звичайним зимуючим птахом. За осінній період птахи набирають достатньо запасу жиру для того, щоб перезимувати. При сильних морозах до -30 градусів, лебеді летять на Бурштинське водосховище, де скупчуються у великі зграї і успішно перезимовують. Зазвичай лебеді морозу не бояться, бояться голоду. Без видимих пошкоджень у птаха, немає потреби його забирати.