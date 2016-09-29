Як готувати автентичні страви Коломийщини – коломиянам репрезентували нове видання. ФОТОРЕПОРТАЖ

У Коломиї репрезентували книжку-альбом “Автентичні страви Коломийщини”. Ця збірка кулінарних шедеврів вперше була презентована на фестивалі “Смачний Спас”.

Видання зацікавить усіх, хто хоче дізнатися, як харчувалися наші предки, що варять і печуть по наших селах та що смачного й оригінального подають у наших ресторанах і кафейках, пише “Дзеркало Коломиї”.

Керівник авторського колективу – Людмила Федор, автор текстів і упорядник – Наталка Тарновецька, редактор – Микола Савчук.

Кольорова книжка-альбом відкривається вступною статтею Наталки Тарновецької. Кулінарні рецепти поділені за розділами “Святкові та обрядові страви”, “Перші страви”, “Другі страви”, “Солодкі страви, напої”, “З меню закладів харчування”. Вкінці подано короткий словничок.

Особливістю видання є відтворення справжніх назв страв нашої Коломийщини з наголосами, способів їхнього приготування і місцевої харчової термінології.

“Важливо, щоб молоді господині спробували щось приготувати з цих автентичних страв. Можна робити, так би мовити, вечори традиційної кухні Коломийщини, і цим самим відроджувати місцеву кулінарію. Ця книжка може мати приємних шлейф різних нових ідей, багато можуть почерпнути коломийські заклади харчування“, – вважає Микола Савчук.

У роботі над цим подарунковим кольоровим виданням брав участь великий колектив бібліотекарів Коломийщини, а також носії кулінарних рецептів. На обкладинці та у книжці використано роботи коломийської художниці Наталки Захарчук, фото – Василя Іваночка.

Виданню книжки посприяла Коломийська районна рада та Коломийська райдержадміністрація.

Наклад – 1000 примірників, обсяг – 108 сторінок.

Фото: Олександра Олійник-Щербакова