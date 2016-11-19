Я віддам Аляску. В США гостями популярного гумористичного шоу стали мальовані Трамп і Путін

Гостями популярної гумористичної програми американського каналу CBS The Late Show стали мальовані персонажі переможця президентських виборів в США Дональда Трампа і голови Кремля Володимира Путіна.

Першим питанням ведучого Стівена Колберта до майбутнього американського лідера стало, чи впливає на нього якимось чином голова РФ.

“Звичайно, ні. Незважаючи на те, що він великий лідер… сильний… теплий, як гаряча тарілка борщу… Ні, мені ніхто ніколи не вказує, що робити, яким би приємним він не був”, – відповів анімований Трамп, слухаючи підказки, які йому нашіптував на вухо Путін, пише Новое время.

Крім того, мальований президент Росії цілком успішно діяв на свого американського шанувальника гіпнозом, бажаючи заволодіти Аляскою.

“Ти наш союзник. Ти віддаси нам Аляску”, – гіпнотизував Путін Трампа, після чого той погоджувався з усіма його твердженнями.