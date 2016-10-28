“Я вас не зраджу”, — Міхалець подякував громаді за підтримку, а суду — за об’єктивність

“Я вас не зраджу”, — Міхалець подякував громаді за підтримку, а суду...

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, сьогодні міський суд Івано-Франківська відхилив клопотання прокуратури про відсторонення Дмитра Міхальця із займаної посади на час слідства та частково задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу начальнику патрульної поліції.

Після завершення розгляду клопотань Дмитро Міхалець звернувся до громади Івано-Франківська, яка підтримувала його у цій справі.

“Я вас не зраджу і підтримуватиму порядок у місті”, – сказав патрульний.

Подякував Міхалець і суду – за об’єктивний розгляд справи.

Дмитро Міхалець зазначив, що виконуватиме свої обов’язки у законному порядку і з’являтиметься на усі виклики слідчого.

Нагадаємо, 26 жовтня голова патрульної поліції Івано-Франківська Дмитро Міхалець отримав оголошення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 365 ч. 2 – перевищення влади або службових повноважень. Учасник АТО, боєць батальйону спецпризначення “Івано-Франківськ” Іван Чайковський звинуватив начальника патрульної поліції Дмитра Міхальця у побитті.