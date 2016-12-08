“Я у Києві… на зйомках”. Ольга Фреймут відреагувала на інформацію про перевірку на Прикарпатті

Ольга Фреймут у ці дні не інспектує ані Калуш, ані інше місто на Прикарпатті. Телеведуча зараз перебуває у Києві на зйомках іншого проекту.

Учора повідомлялося, що Ольга Фреймут та її команда завітала з проектом “Новий інспектор Фреймут. Міста” у Калуш. Містом покотився поголос, що вона встигла “пролетіти” містом і побувати у Калуській ЦРЛ, одній зі шкіл міста та супермаркеті “Гостинний дім”, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Вікна.

У соцмережах досі “шукають” відому телеведучу у Калуші. Вона ж тим часом перебуває у Києві.

”Хочу всіх заспокоїти. Вчора та сьогодні мені дзвонять одночасно з Калуша, Франківська та Рівного. Питають, чи правда, що інспектую ці міста? Ні, я в Києві… на зйомках “На ножах”, — йдеться на сторінці Ольги Фреймут у соцмережі Facebook.