“Я тут”. Відео до дня Захисника Вітчизни від військових

Це відео про військовослужбовців 128 окремої гірсько-піхотної бригади, яка на фронті два роки.

Знімали це відео безпосередньо на лінії зіткнення, на першій лінії оборони на ділянці фронту між сумнозвісною Авдіївською “промкою” та Красногорівкою, що біля Мар’їнки.

Бригада тримає натиск ворога навколо Донецького аеропорту, в Пісках, на шахті “Бутівка” та позиції “Зеніт”. Знімали прямо на позиціях, в бліндажах, спостережних пунктах, вогневих укріпленнях. На бойовому чергуванні, пише УП. Життя.

Кожен боєць в кадрі має власну історію Захисника.

Кадрові військові, досвідчені професіонали.

Зовсім молоді офіцери, на фронті одразу після дострокового випуску з академії. Патріоти, що прийшли в бригаду через волонтерство і добробати.

Колишні мобілізовані, що лишились з бойовими побратимами, підписавши контракт на службу.

За плечима Луганський аєропорт, вихід з Дебальцево. Відзначені державними нагородами – орденами “За мужність” та Богдана Хмельницького, медалями “Захисника вітчизни”.

“Цією історією ми хотіли вам сказати – почуйте їх. Пишайтесь ними. Знайте – вони тут. Це наші захисники”, – кажуть в прес-центрі бригади.