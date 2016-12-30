Вже місяць комунальники не можуть зрізати поламані під час снігопаду гілки на Грушевського. ФОТОФАКТ

На автобусній зупинці, що на проспекті Грушевського у Коломиї, поламані гілки не зрізали ще від снігопаду, який був у листопаді.



“Навіть не знаю кого потикати обличчям в самі знаєте що – чи міську владу, чи то комунальне підприємство. Скільки часу ще це неподобство буде красуватися майже в самому центрі міста? Чи може вони чекають, коли та гілка впаде на когось і травмує, чи може надіються, що вона приросте на місце і підніметься? І таких епізодів по місту безліч!!! Без копанця в дупу нічого самі не роблять!!!”, – написав та виклав фото у Фейсбук місцевий мешканець Юрій Кметюк, передає “Дзеркало Коломиї“.