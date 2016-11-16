В’язень з Франківщини забив до смерті сусіда по камері. ФОТО

В Катеринівській виправній колонії, що на Рівненщині, до смерті забили одного із засуджених.

42-річний ув`язнений, житель Івано-Франківської області, поконфліктував з 48-річним чоловіком із Сарненського району. В результаті, молодший до смерті забив останнього. Загиблий у Катеринівській виправній колонії відбував “строк” за вбивство, пише Фіртка з посиланням на матеріали ВК поліції в Рівненській області.



Все трапилося в прогулянковому дворику. Коли медики прибули на місце, чоловік ще був живим. Проте згодом від отриманих травм помер.



Чоловік, який забив до смерті сусіда по камері, був засуджений за крадіжки зі зламуванням. Має 22-річний загальний тюремний стаж. Свій вчинок пояснив тим, що покійний нібито говорив йому непристойності. Нині його мають перевести за межі колонії для утримування під вартою. Йому “світять” додаткові 15 років тюрми, згідно із санкціями відкритого кримінального провадження.

Тим часом в Катеринівській колонії розпочали службове розслідування. Служба внутрішньої безпеки з’ясує, чи були порушення поведінки в ув’язнених, чи нестимуть відповідальність за інцидент працівники виправної установи.

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