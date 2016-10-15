Вулицями Коломиї пройшла факельна хода. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вулицями Коломиї пройшла факельна хода. ФОТОРЕПОРТАЖ

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Учора, 14 жовтня, в Коломиї відбулася смолоскипна хода. Приурочили захід до Дня захисника України і Покрови Пресвятої Богородиці.

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Зібралися коломияни традиціно біля пам’ятника Степанові Бандері. А звідти всі гуртом вирушили центральними вулицями міста до площі Відродження, де запалили Ватру Слави і вшанували всіх героїв українського народу, пише “Дзеркало Коломиї”.

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Слава Україні — Героям Слава!

Фото: Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК

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