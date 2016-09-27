Встановлено причину масового отруєння на Франківщині

З 20 вересня у лікувальні заклади Калуша почали звертатися люди, які скаржилися на погане самопочуття, багаторазовий стілець, підвищення температури. Медики запідозрили отруєння. Усі вони 18-19 вересня відвідували піцерію “Палермо”. Серед госпіталізованих троє дітей і вагітна жінка.

У 7 осіб серед госпіталізоваих виявлено Salmonella enteritidis, яка містилась в сирих курячих яйцях та соусі до салату “Цезар”, повідомляє КУРС.

22 вересня на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Калуської РДА прийнято рішення про тимчасове призупинення діяльності закладу громадського харчування.

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Заходи щодо локалізації та ліквідації спалаху гострої кишкової інфекції тривають. Протягом спостереження за останнім випадком нових випадків захворювання не виявлено.

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