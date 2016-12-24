Встановили особу загиблої дівчини у ДТП на Прикарпатті

Як повідомлялося, вчора, 23 грудня, у Галичі трапилася дорожньо-транспортна пригода.
У ДТП загинула студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ярина Савчук, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Cенат факультету іноземних мов ПНУ ім. Стефаника.
“Сьогодні сталось те, що змушує задуматись і змінити своє ставлення до життя.
На жаль, внаслідок аварії, загинула студентка факультету іноземних мов, член Студентського Сенату, приклад професійного росту і успіху – Яринка Савчук.
Яринка… по-іншому – ніяк. Ця людина була просто сонцем, яке щоденно випромінювало енергію, завжди посміхалось, і навіть злилось по-особливому.
Яринко! Ти – чудова. Ти – прекрасна. Ти з нами!
Висловлюємо найщиріші співчуття близьким!
Вічна пам’ять”, – написали у соцмережі.