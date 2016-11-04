Вражаючі світлини Коломиї з висоти пташиного польоту

Вражаючі світлини Коломиї з висоти пташиного польоту

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Коломия з висоти пташиного польоту.

Фото: Osachuk wedding studio.

Don Yapon

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