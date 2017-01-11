Вражаюче відео, як у Коломиї за 60 днів збудували світло-музичний Водограй Любові

Цього року у Коломиї за 60 днів побудували світло-музичний фонтан, який громаді міста подарував Міжнародний благодійний фонд “Покуття”.
Саме доброчинці фонду зініціювали встановлення у середмісті водограю. Кошти з міського чи державного бюджету не залучали – всі роботи проводилися за фінансування фонду.
Фонтан у Коломиї отримав назву “водограй любові”. “Це в знак любові до Коломиї, рідної землі, своїх ближніх – кожен нехай обере свій варіант”, – зазначав ініціатор будівництва фонтана, народний депутат Андрій Іванчук.
МБФ “Покуття” опублікував відео, як проходило будівництво фонтана.
Читайте також: Неймовірне відео відкриття фонтану любові у Коломиї з висоти пташиного польоту