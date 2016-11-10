Впродовж тижня СБУ припинила два випадки видобутку піщано-гравійної суміші на Коломийщині

Впродовж тижня співробітники районного підрозділу СБУ припинили два випадки незаконного видобутку піщано-гравійної суміші з русел рік у Коломийському районі. У зловмисників вилучено чотири одиниці техніки.

4 листопада поблизу села Шепарівці в руслі ріки Прут оперативники виявили чоловіків, які за допомогою двох навантажувачів та вантажного автомобіля видобували піщано-гравійну суміш, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу УСБУ в Івано-Франківській області.

Для документування злочину за підслідністю викликано працівників поліції. За фактом порушення правил охорони або використання надр відкрито кримінальне провадження.

Раніше, 2 листопада, співробітники районного підрозділу СБУ викрили місцевого жителя, котрий незаконно видобував піщано-гравійну суміш з русла ріки Прут в селі Нижній Вербіж. Відкрито кримінальне провадження за ст. 240 Кримінального кодексу України – порушення правил охорони або використання надр.